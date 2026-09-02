Petites comptines des saisons

Un livre sonore pour chanter la pluie, le vent et le soleil, en toute autonomie ! Des comptines pour découvrir la météo Sept chansons incontournables (Vive le vent ; Si tu aimes le soleil ; Petit escargot ; Il pleut, il pleut, bergère ; Bonjour, monsieur Printemps ; La Comptine des couleurs) invitent les enfants à explorer le temps qu'il fait : pluie, vent, soleil... Chaque comptine est illustrée par des scènes joyeuses de Magali Attiogbé. Un boîtier sonore simple et pratique Grâce aux boutons intégrés, l'enfant choisit sa comptine et l'écoute seul. Une expérience ludique qui développe l'autonomie et l'éveil musical dès le plus jeune âge. Un livre solide pour les petites mains Pages cartonnées, coins arrondis et illustrations douces et vives : ce livre est conçu pour résister aux manipulations et accompagner les premiers apprentissages.