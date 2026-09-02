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#Album jeunesse

Petites comptines des saisons

Magali Attiogbé

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Un livre sonore pour chanter la pluie, le vent et le soleil, en toute autonomie ! Des comptines pour découvrir la météo Sept chansons incontournables (Vive le vent ; Si tu aimes le soleil ; Petit escargot ; Il pleut, il pleut, bergère ; Bonjour, monsieur Printemps ; La Comptine des couleurs) invitent les enfants à explorer le temps qu'il fait : pluie, vent, soleil... Chaque comptine est illustrée par des scènes joyeuses de Magali Attiogbé. Un boîtier sonore simple et pratique Grâce aux boutons intégrés, l'enfant choisit sa comptine et l'écoute seul. Une expérience ludique qui développe l'autonomie et l'éveil musical dès le plus jeune âge. Un livre solide pour les petites mains Pages cartonnées, coins arrondis et illustrations douces et vives : ce livre est conçu pour résister aux manipulations et accompagner les premiers apprentissages.

Par Magali Attiogbé
Chez Editions Milan

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Auteur

Magali Attiogbé

Editeur

Editions Milan

Genre

Livres sonores

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Petites comptines des saisons

Magali Attiogbé

Paru le 02/09/2026

14 pages

Editions Milan

14,90 €

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Scannez le code barre 9782408064235
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