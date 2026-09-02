La fille qui lit le vent

La personne dont je suis tombé amoureux sait lire l'air du vent. Hodaka Nonomura mène une existence discrète à Yokosuka. En quête d'un emploi, le jeune homme découvre une annonce singulière : la boutique d'objets en verre Kazeyomido recrute un assistant. Derrière les créations délicates en vitrine se cache un autre art, plus mystérieux encore : la propriétaire, Fuka Shinatobe, sait écouter le vent et en déchiffrer les murmures. Aujourd'hui encore, des visiteurs franchiront la porte du Kazeyomido, sceptiques ou hésitants, portant avec eux leurs fardeaux invisibles. Ils viendront confier à Fuka leurs peines, leurs doutes, leurs espoirs, et peut-être repartiront-ils allégés, guidés par ce que le vent aura bien voulu révéler. Une tranche de vie féérique et pétillante, théâtre d'histoires émouvantes, par l'auteur du best-seller Love Like the Falling Petals, dont les romans se sont déjà vendus à plus d'un million d'exemplaires.