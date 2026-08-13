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Les Dinosaures

Emily Bone, Kaley McKean

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Un premier livre documentaire à rabats pour explorer le monde des dinosaures. Un premier livre documentaire, avec plus de 60 rabats à soulever, qui transportera les enfants dans l'univers fascinant des dinosaures. Des redoutables carnivores aux gigantesques herbivores, les enfants peuvent soulever les rabats pour découvrir les environnements dans lesquels vivaient différents dinosaures, et ils apprendront aussi quels dinosaures à plumes vivaient dans les déserts, ce que mangeait le T. rex, quels reptiles géants volaient dans le ciel et nageaient dans la mer, et pourquoi les dinosaures ont disparu... ou peut-être pas ? dès 5 ans

Par Emily Bone, Kaley McKean
Chez Usborne

|

Auteur

Emily Bone, Kaley McKean

Editeur

Usborne

Genre

Préhistoire et dinosaures

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Les Dinosaures

Emily Bone, Kaley McKean trad. Pascal Varejka

Paru le 13/08/2026

14 pages

Usborne

10,95 €

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Scannez le code barre 9781836068617
9781836068617
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