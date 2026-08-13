Un premier livre documentaire à rabats pour explorer le monde des dinosaures. Un premier livre documentaire, avec plus de 60 rabats à soulever, qui transportera les enfants dans l'univers fascinant des dinosaures. Des redoutables carnivores aux gigantesques herbivores, les enfants peuvent soulever les rabats pour découvrir les environnements dans lesquels vivaient différents dinosaures, et ils apprendront aussi quels dinosaures à plumes vivaient dans les déserts, ce que mangeait le T. rex, quels reptiles géants volaient dans le ciel et nageaient dans la mer, et pourquoi les dinosaures ont disparu... ou peut-être pas ? dès 5 ans