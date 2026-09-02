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Le Fantôme de l'opéra

Gaston Leroux

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Sous les voûtes labyrinthiques du palais Garnier rôde une ombre insaisissable. On murmure qu'un fantôme hante les coulisses, impose sa volonté aux propriétaires et aux machinistes, tout en veillant d'un oeil jaloux sur la jeune cantatrice Christine Daaé. Pour elle, cette voix invisible n'est autre que l'Ange de la musique, son mentor secret, qui façonne son talent et enflamme son imagination. Mais lorsqu'entre en scène le beau Raoul de Chagny, ami d'enfance épris de Christine, la présence du Fantôme se fait plus menaçante. Entre l'amour lumineux de Raoul et la passion dévorante du Fantôme, l'Opéra devient le théâtre d'un drame où se mêlent musique, amour, jalousie et terreur. Publié en 1910, Le Fantôme de l'Opéra est l'un des grands classiques de l'écrivain français Gaston Leroux. Son héros masqué, figure tragique et fascinante, a traversé les époques pour devenir un mythe moderne. Ce récit mêlant gothique, romance et fantastique a inspiré de nombreux films, des adaptations télévisées, d'innombrables réécritures et surtout l'une des comédies musicales les plus célèbres au monde, et continue d'envoûter des générations de lecteurs. Le roman qui a inspiré la nouvelle adaptation française d'Alexandre Castagnetti, avec Deva Cassel et Romain Duris, en salles en 2026.

Par Gaston Leroux
Chez Hauteville

|

Auteur

Gaston Leroux

Editeur

Hauteville

Genre

Romans policiers

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Le Fantôme de l'opéra

Gaston Leroux

Paru le 02/09/2026

401 pages

Hauteville

8,95 €

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