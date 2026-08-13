Mon grand livre d'activités L'Art

Un grand livre d'activités créatives et artistiques avec des pochoirs à détacher, des modèles à construire et de nombreux autocollants. Un livre d'activités rempli de projets artistiques à réaliser avec le contenu de sa trousse, comme dessiner son autoportrait, recréer des tableaux célèbres avec des autocollants, apprendre à dessiner des textures et motifs différents, ou encore découvrir et expérimenter les techniques d'artistes célèbres. Les enfants trouveront aussi des planches d'autocollants et d'activités à détacher et assembler , comme des sculptures, des pochoirs, des cadres en carton et bien plus encore. Un livre d'activités idéal pour les artistes en herbe, pour développer de nouvelles techniques et laisser libre cours à leur créativité. dès 6 ans