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Mon grand livre d'activités L'Art

Sarah Hull, Sam Baer, Ana Sanfelippo

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Un grand livre d'activités créatives et artistiques avec des pochoirs à détacher, des modèles à construire et de nombreux autocollants. Un livre d'activités rempli de projets artistiques à réaliser avec le contenu de sa trousse, comme dessiner son autoportrait, recréer des tableaux célèbres avec des autocollants, apprendre à dessiner des textures et motifs différents, ou encore découvrir et expérimenter les techniques d'artistes célèbres. Les enfants trouveront aussi des planches d'autocollants et d'activités à détacher et assembler , comme des sculptures, des pochoirs, des cadres en carton et bien plus encore. Un livre d'activités idéal pour les artistes en herbe, pour développer de nouvelles techniques et laisser libre cours à leur créativité. dès 6 ans

Par Sarah Hull, Sam Baer, Ana Sanfelippo
Chez Usborne

|

Auteur

Sarah Hull, Sam Baer, Ana Sanfelippo

Editeur

Usborne

Genre

Livres-jeux

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Mon grand livre d'activités L'Art

Sarah Hull, Sam Baer, Ana Sanfelippo

Paru le 13/08/2026

96 pages

Usborne

9,95 €

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Scannez le code barre 9781836068594
9781836068594
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