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Le Grimoire perdu des sorcières

Morgan Ryan

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Un soir de novembre 1940, proposition fut faite à Churchill de mettre les sorcières de Grande-Bretagne à son service. Il accepta. - Je viens t'offrir l'aide de l'Académie. Le coeur de Lydia fit un bond dans sa poitrine, comme si elle avait trébuché en descendant un escalier. Churchill en avait oublié de mâchonner son cigare, lequel avait continué à se consumer dans sa main. - Tu me proposes de... - Je propose de mettre les sorcières de Grande-Bretagne à ton service. En novembre 1940, l'Angleterre est en plein Blitz. Personne n'est épargné : la communauté de sorcières, vivant cachée, subit de plein fouet les ravages de la guerre. L'Académie royale des sorcières décide donc de venir en aide à Churchill et missionne Lydia Polk, une jeune sorcière obstinée. Elles ont appris qu'Hitler veut s'emparer du Grimorium Bellum, un grimoire qui renferme le pouvoir le plus funeste qui soit, celui d'exterminer un peuple entier. Envoyée à sa recherche en France, Lydia est secondée par Henry Boudreaux, un historien de l'art, à qui la magie n'est pas totalement étrangère. Engagés dans une course contre la montre avec les sorcières du Reich, ils doivent être les premiers à trouver ce grimoire, capable de dominer le monde, avant qu'il ne soit trop tard. "Une truculente histoire de sorcières en pleine guerre ! " Kate Quinn, autrice du Réseau Alice et du Code Rose, Grand Prix du roman historique 2023 "Une histoire remarquablement bien construite. Le Grimoire perdu des sorcières est un premier roman magique ! " Kristin Harmel, autrice du Livre des noms oubliés "Enchanteur, captivant, merveilleusement écrit, une fantasy historique formidable ! " Alexis Henderson, auteur de The Year of the Witching

Par Morgan Ryan
Chez Hauteville

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Auteur

Morgan Ryan

Editeur

Hauteville

Genre

Fantastique

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Le Grimoire perdu des sorcières

Morgan Ryan trad. Barbara Versini

Paru le 02/09/2026

504 pages

Hauteville

8,95 €

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