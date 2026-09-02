Le mystère de la résidence Yūki

Matsumura est invité pour de longues vacances avec ses amis dans la grande maison familiale de l'un de ses camarades, Hirokazu Yûki, et les jeunes gens comptent bien profiter de leurs derniers instants d'insouciance avant leur départ pour le service militaire, prévu à la fin de l'été. Mais un soir, le charme de cette belle maison en bord de mer est brusquement rompu : un coup de feu fait trembler les murs, et Hirokazu est retrouvé prostré au sol, touché à la jambe. Quelqu'un est entré par effraction dans le bureau de son père, le général Yûki, y dérobant quelques objets pourtant sans grande valeur. Qui peut donc en vouloir ainsi à cette famille respectée ? Sous l'oeil médusé de Matsumura, l'inspecteur Hatano, réputé expert en sciences criminelles, est immédiatement dépêché sur les lieux. Mais celui-ci est vite dépassé par le mystérieux M. Akai, un ami de la famille, qui semble étrangement toujours arriver le premier sur les scènes de crime...