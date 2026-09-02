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#Imaginaire

Animaux à la rescousse

Nicole J. Georges

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A quoi pourrait bien ressembler une séance sur le divan si votre psychologue était un pimpant caniche à lunettes ou un lapin en jupette ? A travers la voix d'une multitude de petits personnages poils, à plumes ou à écailles, l'illustratrice américaine Nicole J. Georges nous raconte ce qu'elle a appris sur l'estime de soi, le chagrin ou l'écoute, et invite chacune et chacun à prendre du temps pour soi à l'aide d'exercices de dessin ou de méditation. Car il y a quelques années, Nicole a dû faire face à un triple deuil : celui de son père, de son chien et meilleur ami, et de son histoire d'amour. Alors, pour l'accompagner dans ce long processus, elle a commencé à imaginer et dessiner d'adorables animaux prodiguant les conseils qu'elle entendait en thérapie. Et afin de partager la sagesse de ses petits compagnons avec le plus grand nombre, Nicole a décidé de rassembler leurs précieuses suggestions dans un livre aussi doux qu'hilarant, bourré d'auto-dérision, et qui risque de devenir bien vite votre arme favorite contre la morosité et les petites déprimes passagères.

Par Nicole J. Georges
Chez Cambourakis

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Auteur

Nicole J. Georges

Editeur

Cambourakis

Genre

Divers

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Animaux à la rescousse

Nicole J. Georges trad. Géraldine Chognard

Paru le 02/09/2026

156 pages

Cambourakis

19,00 €

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