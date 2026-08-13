Les dragons

Un livre d'activités avec du papier métallisé sur le thème des dragons. Ce livre d'activités contient 10 scènes de dragons à décorer à l'aide des feuilles métallisées fournies. Il suffit de décoller une forme pour révéler une zone autocollante, puis d'y appliquer une feuille métallisée : en retirant la feuille, un superbe effet scintillant apparaît comme par magie ! Avec 30 feuilles métallisées de couleurs assorties , les possibilités créatives sont infinies. Les enfants trouveront également des pages de dessin, de coloriage et de jeux sur le thème des dragons pour s'amuser pendant des heures. dès 5 ans