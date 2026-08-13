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Les dragons

Rosie Dickins, Matthew Scott

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Un livre d'activités avec du papier métallisé sur le thème des dragons. Ce livre d'activités contient 10 scènes de dragons à décorer à l'aide des feuilles métallisées fournies. Il suffit de décoller une forme pour révéler une zone autocollante, puis d'y appliquer une feuille métallisée : en retirant la feuille, un superbe effet scintillant apparaît comme par magie ! Avec 30 feuilles métallisées de couleurs assorties , les possibilités créatives sont infinies. Les enfants trouveront également des pages de dessin, de coloriage et de jeux sur le thème des dragons pour s'amuser pendant des heures. dès 5 ans

Par Rosie Dickins, Matthew Scott
Chez Usborne

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Auteur

Rosie Dickins, Matthew Scott

Editeur

Usborne

Genre

Bricolage et création

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Les dragons

Rosie Dickins, Matthew Scott

Paru le 13/08/2026

36 pages

Usborne

8,95 €

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Scannez le code barre 9781806071289
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