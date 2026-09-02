Saru ("singe" en japonais) rassemble les haïkus photographiques de Yamamoto Masao, figure majeure de la photographie japonaise contemporaine. Son oeuvre, présente dans de grands musées internationaux, est recherchée par les collectionneurs du monde entier. Dans cette série poursuivie depuis plus de vingt ans, l'artiste observe chaque hiver les singes du parc de Jigokudani, au coeur de paysages enneigés, entre jeux, liens d'affection et bains dans les sources chaudes. Ses images capturent un monde fragile et contemplatif. Son travail sera présenté dans quatre expositions entre juin 2026 et janvier 2027 : à la galerie Camera Obscura, au festival "L'été photographique" de Lectoure, aux Rencontres d'Arles (Modèle animal) et à la BnF (La photographie japonaise depuis 1945).