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Acné : et si la solution était dans votre assiette ?

Camille Hermann

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L'acné, c'est multifactoriel. Hormones, alimentation, stress, inflammation, microbiote et génétique sont autant de paramètres qui l'influencent. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible, grâce à la dermo-nutrition, d'apaiser, de rééquilibrer et de soutenir de l'intérieur votre peau. Dans ce livre, vous apprendrez enfin à maîtriser votre acné avec 20 recettes ciblées, des routines simples et de nombreux conseils pratiques pour retrouver une peau plus nette, durablement. Un livre écrit par Camille Hermann, biologiste qui a travaillé pendant plus de 15 ans au sein de l'industrie dermo-cosmétique et qui accompagne aujourd'hui le grand public, les marques et les professionnels de santé, guidée par une conviction forte : la peau se comprend et se traite avant tout de l'intérieur.

Par Camille Hermann
Chez Editions La Plage

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Auteur

Camille Hermann

Editeur

Editions La Plage

Genre

Diététiques

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Acné : et si la solution était dans votre assiette ?

Camille Hermann

Paru le 02/09/2026

192 pages

Editions La Plage

19,95 €

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Scannez le code barre 9782383385943
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