Les larmes du diable

Angleterre, 1540. Alors qu'il défend une jeune femme accusée de meurtre, Matthew Shardlake se voit confier une mission par le Premier Ministre du roi Henri VIII : lui rapporter le secret des " larmes du diable ", cette arme redoutable inventée par les Byzantins. Après Dissolution - adapté en 2024 par Disney+ -, le deuxième volet de la série de C. J. Sansom (1952-2024). Le deuxième volet de la série policière historique de C. J. Sansom (1952-2024), récompensé en 2022 d'un Diamond Dagger Award pour l'ensemble de son oeuvre Dans la touffeur londonienne de l'été 1540, les esprits s'échauffent : la jeune Elizabeth Wentworth vient d'être reconnue coupable de meurtre. Du fait de son étrange comportement, tous la croient habitée par le démon. Tous, sauf son oncle et défenseur, Matthew Shardlake. Mais c'est compter sans Thomas Cromwell et la nouvelle mission dont il charge l'avocat : lui rapporter la formule des " larmes du diable ", ce feu grégeois inventé par les alchimistes byzantins, et capable d'embraser à distance les navires ennemis. Dans douze jours, Cromwell compte offrir cette arme redoutable à Henri VIII pour regagner ses faveurs. Douze jours, c'est également le temps qu'il reste à Matthew pour innocenter Elizabeth, sans quoi elle mourra sous la torture. Le compte à rebours vient de commencer...