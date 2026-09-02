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Inkya Gal Revolution! Tome 2

Tsukiko Kashiwagi

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Ichiko et Kuran sont les deux seuls membres du "Club de recherches sur les cultures alternatives" de leur lycée. Elles aiment tout ce qui est stylé et collectionnent avec soin les gadgets geek et kawaï... mais leur tempérament introverti ne facilite pas la communication avec leurs camarades ! Films d'horreur, musiciens douteux ou encore système de vente pyramidale, autant de nouveaux sujets de débats passionnés pour rapprocher encore plus nos deux gals. Entrez dans le monde des gyarus aux côtés de ces deux lycéennes timides et follement attachantes !

Par Tsukiko Kashiwagi
Chez Mangetsu

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Auteur

Tsukiko Kashiwagi

Editeur

Mangetsu

Genre

Yuri/homosexualité féminine

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Inkya Gal Revolution! Tome 2

Tsukiko Kashiwagi trad. Gabrielle Rodelet

Paru le 02/09/2026

178 pages

Mangetsu

9,95 €

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