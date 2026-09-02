Inkya Gal Revolution! Tome 2

Ichiko et Kuran sont les deux seuls membres du "Club de recherches sur les cultures alternatives" de leur lycée. Elles aiment tout ce qui est stylé et collectionnent avec soin les gadgets geek et kawaï... mais leur tempérament introverti ne facilite pas la communication avec leurs camarades ! Films d'horreur, musiciens douteux ou encore système de vente pyramidale, autant de nouveaux sujets de débats passionnés pour rapprocher encore plus nos deux gals. Entrez dans le monde des gyarus aux côtés de ces deux lycéennes timides et follement attachantes !