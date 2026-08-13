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Colori Colore Creare Tome 6

Kozue Amano

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Après la Venise d' Aria et la mer d' Amanchu ! , explorez le village perché imaginé par Kozue Amano ! L'étrange aventure de Nero, Nodoka et Aka dans l'au-delà semble avoir disparu de la mémoire de la surveillante de dortoir, à l'image d'un rêve oublié... Le phénomène s'est produit à cause de la fillette, qui se sentait très seule sans Noirou et Gino à ses côtés. Heureusement, ses amies viennent s'installer dans sa chambre, pour leur plus grande joie à toutes les trois ! Mais, juste avant le jour de la rentrée, Uran et Verdi veulent soudainement repartir chez elles car leurs familles leur manquent... Arriveront-elles à surmonter cette épreuve ? Après Aria et Amanchu ! , Kozue Amano nous embarque dans un nouveau monde de fantasy onirique ! Douce et sucrée, cette épopée tout public se déguste comme un bonbon. Machines volantes, paysages de rêve et magie du quotidien se dévoilent à travers les yeux de la petite Aka. Retrouvez la candeur de l'enfance et laissez-vous porter par le souffle lyrique de Colori Colore Creare !

Par Kozue Amano
Chez Editions Ki-oon

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Auteur

Kozue Amano

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Shonen/garçon

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Colori Colore Creare Tome 6

Kozue Amano trad. Gaëlle Ruel

Paru le 13/08/2026

177 pages

Editions Ki-oon

7,95 €

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