La Grande Aventure du jeu de rôle

Toute l'histoire, des origines à nos jours Au-delà de Donjons & Dragons, plongez dans les coulisses d'un phénomène culturel sans égal ! De L'Appel de Cthulhu à Cyberpunk Red, les jeux de rôle n'ont cessé d'évoluer, de se métamorphoser, tour à tour échappatoire ou reflet du monde. Bien qu'ils fassent désormais partie intégrante de la pop culture et qu'ils jouissent d'une reconnaissance médiatique indiscutable, il n'en a pas toujours été ainsi. Stigmatisés, incompris, parfois diabolisés, les premiers rôlistes ont dû lutter pour le développement et la reconnaissance de leur passion. Des origines aux heures sombres, du renouveau à la consécration, découvrez l'histoire passionnante et passionnée d'un des loisirs les plus polémiques du XXe siècle. Entretiens exclusifs d'auteurs de renom (Didier Guiserix, Sandy Petersen, Liz Danforth, Pen of Chaos...), analyses et dossiers richement illustrés paveront cette grande aventure du jeu de rôle.