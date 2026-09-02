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Manuel de Météo Montagne

Gaétan Heymes

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Le guide pratique indispensable pour connaître, comprendre et anticiper les évolutions météorologiques en montagne, afin d'adopter les bons comportements. Quel temps va-t-il faire ? Comment anticiper une chute de neige, mesurer l'ampleur d'un orage, éviter la foudre ? Qu'annoncent ces formes nuages et ces couleurs de ciel ? Comment lire bulletins météo, cartes techniques, images satellitaires, météo sur Internet... ? Quid de l'influence du dérèglement climatique sur les activités en montagne ? Tout pratiquant et usager de la montagne, professionnel ou amateur, randonneur, alpiniste, skieur, parapentiste, vététiste ou simple promeneur se pose régulièrement ces questions ! Le climat de montagne a ses particularités, et ses spécificités par massif, la prévision ses méthodes. Ce guide accessible à tous et richement illustré se veut un outil concret pour savoir lire le ciel et préserver sa sécurité.

Par Gaétan Heymes
Chez Glénat

|

Auteur

Gaétan Heymes

Editeur

Glénat

Genre

Montagne

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Manuel de Météo Montagne

Gaétan Heymes

Paru le 07/10/2026

216 pages

Glénat

22,00 €

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