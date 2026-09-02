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Le cerveau au rythme du cheval

Bogros hélène Viruega, Manuel Gaviria

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Et si le mouvement pouvait réveiller le cerveau, là où tout semblait figé ? Depuis plusieurs années, Hélène Viruega-Bogros et Manuel Gaviria explorent les effets remarquables du pas du cheval sur les personnes atteintes de handicaps neurologiques sévères. A la croisée de l'hippothérapie et des neurosciences, ils dévoilent ici comment le rythme, la cadence et l'impulsion propres à chaque cheval deviennent de véritables outils de stimulation et de redynamisation cérébrale. S'appuyant sur des recherches innovantes et de nombreux parcours de patients, les auteurs montrent la façon dont cette approche favorise la plasticité du cerveau, la reconquête du mouvement et l'autonomie. Accessible, rigoureux et émouvant, cet ouvrage ouvre des perspectives nouvelles aux professionnels de santé, aux accompagnants et à tous ceux qui refusent de considérer l'immobilité comme une fatalité. Chaque rencontre est une aventure humaine et scientifique, mais aussi une grande source d'inspiration et de force.

Par Bogros hélène Viruega, Manuel Gaviria
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Bogros hélène Viruega, Manuel Gaviria

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Sphère économique

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Le cerveau au rythme du cheval

Bogros hélène Viruega, Manuel Gaviria

Paru le 02/09/2026

128 pages

Actes Sud Editions

19,00 €

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