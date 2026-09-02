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#Essais

Limitarisme

Ingrid Robeyns

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Que veut dire être "trop riche" ? Existe-t-il un seuil au-delà duquel la fortune des uns nuit objectivement aux autres ? Ingrid Robeyns s'attaque à la question des inégalités par le prisme de la richesse, souvent moins considérée que son envers, la pauvreté. Les données qu'elle exhume sont autant de prises concrètes pour penser l'injustice de la distribution actuelle des richesses. Révoltant par endroits, redoutablement méticuleux et clair, ce plaidoyer pour la limitation des richesses est aussi tout simplement une invitation à penser hors des cases néolibérales, pour déconstruire les préjugés économiques, politiques, philosophiques et moraux qui ont irrigué nos institutions et nos sociétés.

Par Ingrid Robeyns
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Ingrid Robeyns

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Economie (essai)

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Limitarisme

Ingrid Robeyns trad. Roy mathilde Van, Mathilde Van Roy

Paru le 02/09/2026

345 pages

Actes Sud Editions

23,00 €

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