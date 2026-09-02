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#Roman francophone

Vivre tout bas

Jeanne Benameur

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Comme née du paysage, une femme se tient face à la mer. Jean, à qui son fils l'a confiée avant de disparaître, veille à distance respectueuse. Elle, veille sur une enfant du village qui a perdu la parole. Chaque jour, elle marche seule, elle nage et trouve dans la contemplation, peu à peu, la paix. L'épreuve la transforme. Ce livre raconte l'émancipation de Marie. Loin de l'iconographie qui l'a figée, elle prend pleinement vie humaine et se découvre à la rencontre des autres par l'exercice et la transmission d'un savoir secrètement acquis dans l'enfance : écrire. Une révolution intime, silencieuse - un élan vers la liberté qui la mène au monde.

Par Jeanne Benameur
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Jeanne Benameur

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature française

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Vivre tout bas

Jeanne Benameur

Paru le 02/09/2026

191 pages

Actes Sud Editions

8,20 €

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