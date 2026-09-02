Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Terrasses

Laurent Gaudé

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Vendredi 13 novembre 2015, il fait exceptionnellement doux à Paris - on rêve alors à cette soirée qui pourrait avoir des airs de fête. Deux amoureuses savourent l'impatience de se retrouver ; des jumelles s'apprêtent à célébrer leur anniversaire ; une mère s'autorise à sortir sans sa fille ni son mari pour quelques heures de musique. Partout on va bavarder, rire, boire, danser, laisser le temps au temps. Rien n'annonce encore l'horreur imminente. Avec "Terrasses", Laurent Gaudé signe un chant polyphonique qui réinvente les gestes, restitue les regards échangés, les quelques mots partagés, essentiels - écrit l'humanité qui éclôt au coeur d'une nuit déchirée par l'impensable. Et offre à tous un refuge, face à un impossible oubli.

Par Laurent Gaudé
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Laurent Gaudé

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Terrasses par Laurent Gaudé

Commenter ce livre

 

Terrasses

Laurent Gaudé

Paru le 02/09/2026

132 pages

Actes Sud Editions

7,40 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330223960
9782330223960
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.