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The Cure

Les Inrockuptibles

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Les Inrockuptibles consacrent leur nouveau numéro à The Cure, groupe éternel dont l'influence traverse les générations. Le magazine revient sur l'histoire de cette formation légendaire à travers un grand dossier : les premiers pas de Robert Smith et ses compagnons, les grandes heures de la trilogie cold wave, une plongée dans leur discographie complète, des archives où Robert Smith commente son oeuvre en 1986 puis se livre sans filtre en 1989, ainsi que les témoignages de Jehnny Beth, Dominique A et Miossec. Sans oublier une enquête sur la manière dont The Cure a conquis la Gen Z.Dans ce numéro également : une virée avec Christophe Honoré, un état des lieux du spectacle vivant en résistance face à l'extrême droite, les événements culturels incontournables de l'été, le Prix Les Inrockuptibles BD et Essai, un trésor caché consacré au jeu culte Splat ! , un portfolio exceptionnel sur Cannes 2026 vu par Boby, ainsi que 32 artistes à suivre pour une saison estivale bouillonnante. Et toujours : plus de 50 pages de critiques culturelles - musique, cinéma, séries, jeux vidéo, livres, BD, scènes, arts, photo et podcasts - ainsi que les rubriques Excitation, Les Visages, L'époque, Hors-Champs, la playlist du mois et les Inrocks d'or.

Par Les Inrockuptibles
Chez Les Inrockuptibles

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Auteur

Les Inrockuptibles

Editeur

Les Inrockuptibles

Genre

Rock

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The Cure

Les Inrockuptibles

Paru le 24/06/2026

164 pages

Les Inrockuptibles

12,90 €

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