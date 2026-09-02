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Activités physiques et pathologies chroniques

Paul Delamarche, François Carré

ActuaLitté
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Avec l'explosion des pathologies chroniques liées à la sédentarité et à l'inactivité physique l'activité physique adaptée (APA) à des fins de santé est désormais au coeur de l'exercice médical. Cet ouvrage pratique et didactique a pour objectif de donner les connaissances et outils indispensables à la mise en oeuvre du sport-santé. Reposant sur des études récentes il propose des fiches synthétiques utilisables rapidement par le médecin prescripteur et par le professionnel de l'activité physique (AP) pour définir les programmes et les séances adaptés. Il s'organise en deux grandes parties : l'AP en prévention primaire et l'APA en prévention secondaire et tertiaire. La première partie rappelle les bases fondamentales qui sous-tendent les réponses et adaptations générales de l'organisme à l'exercice aigu et à l'entraînement. La seconde partie traite de toutes les grandes pathologies : cardiovasculaires respiratoires métaboliques et endocriniennes cancers neurodégénératives psychiatriques rhumatismales et de l'appareil locomoteur. Pour chaque pathologie toutes les clés sont données pour prescrire et guider concrètement le patient. Quelle activité ? Que prescrire ? Où aller ? Comment faire ? Cet ouvrage s'adresse à tous les médecins prescripteurs généralistes et spécialistes comme aux professionnels qui mettent en oeuvre l'APA : STAPS kinésithérapeutes éducateurs...

Par Paul Delamarche, François Carré
Chez Elsevier Masson

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Auteur

Paul Delamarche, François Carré

Editeur

Elsevier Masson

Genre

Médecine du sport

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Activités physiques et pathologies chroniques

Paul Delamarche, François Carré

Paru le 02/09/2026

330 pages

Elsevier Masson

43,00 €

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