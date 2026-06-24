Musique orientale dans le désert

Mes premières comptines revisitées en musique orientale ? C'est le parti-pris mélodieux de ce titre qui nous emmène au coeur du désert ! 5 comptines traditionnelles connues, entièrement ré-enregistrées et ré-interprétées dans un style oriental : - Il était un petit homme - Il court, il courts le furet - A la belle fontaine - Pomme de reinette et pomme d'api Un livre sonore idéal pour faire découvrir la musique orientale aux tout-petits, dans un univers drôle et joyeux peuplé d'animaux. Ils peuvent appuyer sur la puce tout seuls pour lancer ou arrêter la musique. Et avec un niveau sonore maîtrisé, le livre est parfaitement adapté dès 1 an !