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Musique orientale dans le désert

Charlotte Ameling

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Mes premières comptines revisitées en musique orientale ? C'est le parti-pris mélodieux de ce titre qui nous emmène au coeur du désert ! 5 comptines traditionnelles connues, entièrement ré-enregistrées et ré-interprétées dans un style oriental : - Il était un petit homme - Il court, il courts le furet - A la belle fontaine - Pomme de reinette et pomme d'api Un livre sonore idéal pour faire découvrir la musique orientale aux tout-petits, dans un univers drôle et joyeux peuplé d'animaux. Ils peuvent appuyer sur la puce tout seuls pour lancer ou arrêter la musique. Et avec un niveau sonore maîtrisé, le livre est parfaitement adapté dès 1 an !

Par Charlotte Ameling
Chez Play Bac

|

Auteur

Charlotte Ameling

Editeur

Play Bac

Genre

Livres sonores

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Musique orientale dans le désert

Charlotte Ameling

Paru le 24/06/2026

12 pages

Play Bac

10,90 €

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Scannez le code barre 9791070161418
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