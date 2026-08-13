Le bureau des trésors perdus

Lola et Carlos passent une journée au parc d'attractions avec ses montagnes russes et ses spectacles à couper le souffle. Mais ils apprennent qu'un fer à cheval a disparu du mystérieux bureau des objets trouvés. Sans lui, le grand spectacle équestre dans l'arène ne peut avoir lieu ! C'est à VOUS de jouer : partez à l'aventure avec Lola et Carlos et aidez-les à retrouver le fer à cheval avant qu'il ne soit trop tard ! Quel indice allez-vous suivre ? Quel puzzle allez-vous résoudre en premier ?