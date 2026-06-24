Prophète en son pays et six petits récits

A la suite d'un arrêt cardiaque, Albert Bousseval, professeur d'astronomie, se réveille dans le corps de Mohar Véro, moine condamné sur une planète lointaine. Dans un monde désertique où l'eau se raréfie et où la religion défend de regarder le ciel, il découvre une civilisation menacée d'extinction. Traqué pour un secret qu'il ne déchiffre pas encore, il fuit à travers les sables, les cités mourantes et les montagnes interdites. Peu à peu, le savant venu d'ailleurs comprend que survivre ne suffit plus : il faut réinventer la foi, la science et l'avenir. Avec quelques compagnons, il fonde Gaia, refuge clandestin où naît un projet fou : explorer d'autres voies pour atteindre les étoiles. Entre science-fiction, quête spirituelle et aventure cosmique, cet ouvrage interroge la destinée des peuples quand leur monde touche à sa fin.