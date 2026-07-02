Les ouvrières du fast-food

Depuis son émergence aux Etats-Unis au début des années 1950, l'industrie de la restauration rapide s'est construite autour d'une double exigence : servir vite et produire à faible coût. De cette logique est née une organisation du travail fondée sur le juste-à-temps et le flux tendu, adaptée à la nature périssable des produits. Loin de rompre avec le modèle industriel classique, le fast-food prolonge la logique taylorienne-fordienne : standardisation des tâches, intensification des rythmes, contrôle strict des procédures et faible autonomie des salariés. Cette organisation repose principalement sur une main-d'oeuvre jeune, peu stabilisée et soumise à un fort turn-over. A partir d'une enquête menée notamment chez Pizza Hut, McDonald's et Quick, cet ouvrage montre que la viabilité du flux tendu dépend du renouvellement permanent des équipes et de la disponibilité d'une main-d'oeuvre étudiante ou en situation transitoire. A travers le cas du fast-food, cette étude propose une réflexion plus large sur les transformations contemporaines du travail et les nouvelles formes de rationalisation productive.