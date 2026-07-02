Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Les ouvrières du fast-food

Raoul Nkuitchou Nkouatchet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Depuis son émergence aux Etats-Unis au début des années 1950, l'industrie de la restauration rapide s'est construite autour d'une double exigence : servir vite et produire à faible coût. De cette logique est née une organisation du travail fondée sur le juste-à-temps et le flux tendu, adaptée à la nature périssable des produits. Loin de rompre avec le modèle industriel classique, le fast-food prolonge la logique taylorienne-fordienne : standardisation des tâches, intensification des rythmes, contrôle strict des procédures et faible autonomie des salariés. Cette organisation repose principalement sur une main-d'oeuvre jeune, peu stabilisée et soumise à un fort turn-over. A partir d'une enquête menée notamment chez Pizza Hut, McDonald's et Quick, cet ouvrage montre que la viabilité du flux tendu dépend du renouvellement permanent des équipes et de la disponibilité d'une main-d'oeuvre étudiante ou en situation transitoire. A travers le cas du fast-food, cette étude propose une réflexion plus large sur les transformations contemporaines du travail et les nouvelles formes de rationalisation productive.

Par Raoul Nkuitchou Nkouatchet
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Raoul Nkuitchou Nkouatchet

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Sociologie du travail

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les ouvrières du fast-food par Raoul Nkuitchou Nkouatchet

Commenter ce livre

 

Les ouvrières du fast-food

Raoul Nkuitchou Nkouatchet

Paru le 02/07/2026

274 pages

Editions L'Harmattan

28,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336629346
9782336629346
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.