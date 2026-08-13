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La cinémathérapie

Alexandre Izacard

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Accessible à tous, ce livre vous fera découvrir en autonomie la puissance que peut avoir le cinéma dans l'aide à se sentir mieux dans la vie de tous les jours. Ouvrage de développement personnel sur le pouvoir de guérison que recèlent les écrans de cinéma, il a pour but d'accompagner de manière structurée dans un parcours d'auto-guérison. Les films ne sont pas de simples divertissements, mais de véritables outils psychiques capables de nous éclairer, de nous réconforter, de nous modeler. Ainsi, chaque oeuvre cinématographique a la capacité unique de traverser nos défenses rationnelles pour toucher notre moi profond, là où les émotions résident. "Considérez alors cet ouvrage comme une boussole pour transformer votre amour des films en véritable parcours d'auto-guérison structurée ".

Par Alexandre Izacard
Chez Balland

|

Auteur

Alexandre Izacard

Editeur

Balland

Genre

Essais

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La cinémathérapie

Alexandre Izacard

Paru le 24/09/2026

60 pages

Balland

10,00 €

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Scannez le code barre 9782940843077
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