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#Essais

L'humilité

Bernard Raimont

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Saint Jean de la Croix : un nom qui fascine et effraie à la fois ! Docteur mystique de l'Eglise en Occident, prince des poètes espagnols, on pourrait croire que ses écrits ne sont pas destinés à sortir des cercles de spécialistes ou des Carmels. La passion de l'auteur pour les écrits du saint l'a pourtant poussé à les sortir de leur aura fameuse mais lointaine. Il propose au lecteur, ou à la lectrice, de se laisser guider sur une voie de simplicité, à l'école d'une autre docteure de l'Eglise, sainte Thérèse de Lisieux, pour entrer dans le monde du saint. Dans un deuxième temps, en cheminant à travers toute l'oeuvre de Jean de la Croix, il met en lumière un point de sa doctrine qui ouvre à tant d'aspects de la vie spirituelle : l'humilité.

Par Bernard Raimont
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Bernard Raimont

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Vie des saints

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L'humilité

Bernard Raimont

Paru le 24/06/2026

156 pages

Le Lys Bleu

17,00 €

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