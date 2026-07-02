Et si la démocratie n'était complète qu'à quatre pouvoirs ? C'est à cette réflexion que nous pousse L'intégrité en démocratie par quatre pouvoirs de Maxime B. Akakpo et Gervais Loko. Dans cet essai percutant, limpide et rigoureux, les auteurs éclairent le lecteur sur une réalité parfois édulcorée : la corruption n'est pas un simple accident de parcours, elle est le symptôme d'une démocratie déséquilibrée. L'ouvrage présente une vision d'une démocratie plus complète par la consécration d'un pouvoir de contrôle (audit) externe indépendant et performant aux côtés du trio classique : législatif, exécutif et judiciaire. C'est un ouvrage d'utilité publique qui parle à la raison autant qu'à la conscience et rappelle que la liberté politique dépend indubitablement de l'intégrité financière.