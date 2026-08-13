Le lit au roi

Dans les rues de Genève, une jeune femme croise soudain l'homme qu'elle évite depuis des années. Ce choc brutal vient briser le mur de silence qu'elle avait bâti autour de son enfance. Artiste peintre déchu, figure paternelle aussi fascinante que délétère, il réapparaît tel un fantôme du passé pour rouvrir des blessures qu'elle pensait guéries. A travers les fragments d'une mémoire blessée se révèle une relation complexe qui oscille sans cesse entre dévotion et effroi. Dans un cadre familial où la honte collective étouffe la vérité, Léocadie doit se battre pour protéger son intégrité et sa santé psychique. Face au vide et au silence, l'écriture devient son arme de résistance.