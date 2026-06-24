Il suffit parfois d'un battement de coeur manqué pour que trois vies basculent. Au coeur d'une forêt, un événement inattendu fait voler en éclats les certitudes. Face à l'épreuve, chacun devra se réinventer, rire de ses failles et trouver la force de renaître. Entre humour, tendresse et autodérision, Toutes les joies sont tristes célèbre la lumière qui revient après le chaos. Une ode aux accidents du destin, aux forces qu'on ignore posséder, et à ces joies imparfaites qui nous sauvent justement parce qu'elles portent en elles un peu de tristesse.