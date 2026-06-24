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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Toutes les joies sont tristes

Nadia Côme

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Il suffit parfois d'un battement de coeur manqué pour que trois vies basculent. Au coeur d'une forêt, un événement inattendu fait voler en éclats les certitudes. Face à l'épreuve, chacun devra se réinventer, rire de ses failles et trouver la force de renaître. Entre humour, tendresse et autodérision, Toutes les joies sont tristes célèbre la lumière qui revient après le chaos. Une ode aux accidents du destin, aux forces qu'on ignore posséder, et à ces joies imparfaites qui nous sauvent justement parce qu'elles portent en elles un peu de tristesse.

Par Nadia Côme
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Nadia Côme

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Toutes les joies sont tristes

Nadia Côme

Paru le 24/06/2026

244 pages

Le Lys Bleu

22,00 €

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