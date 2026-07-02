Manuel d'observations et d'entretiens cliniques

L'observation et l'entretien cliniques sont les piliers de la pratique psychologique, mais leur maîtrise reste souvent imparfaite, source d'incertitudes. Ce manuel clair et pratique s'adresse aux psychologues cliniciens, conseillers d'orientation et étudiants. Il guide pas à pas dans l'apprentissage des différentes formes d'observation et d'entretien, de leurs stratégies et de leurs outils, pour une clinique à la fois rigoureuse et incarnée. Au-delà de la technique, l'ouvrage invite à une posture clinique réflexive, centrée sur l'écoute empathique et la singularité de la rencontre. Illustré par des récits de vie concrets issus du terrain, il montre comment articuler observation fine et parole pour comprendre la souffrance psychique. Véritable référence, ce manuel est un compagnon indispensable. Il offre tous les repères pour transformer l'observation et l'entretien en leviers d'une aide véritable, alliant méthodologie solide et sensibilité humaine au service des personnes accompagnées.