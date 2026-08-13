Univers - De l'oeil nu au télescope spatial infrarouge James-Webb NE

Les progrès technologiques ont permis de développer des instruments toujours plus sophistiqués : des détecteurs de rayons ultraviolets, X et gamma jusqu'à l'utilisation des micro-ondes. Aujourd'hui, l'exploration de l'univers franchit une nouvelle étape grâce à des dispositifs capables de capter des particules insaisissables - ; comme les neutrinos - ; ou de détecter les ondulations de l'espace-temps générées par des phénomènes d'une énergie inimaginable, tels que la fusion de trous noirs ou d'étoiles à neutrons. Cette édition mise à jour consacre une section inédite aux découvertes les plus récentes rendues possibles par le télescope spatial James Webb. Elle met en lumière les images spectaculaires capturées par cet instrument exceptionnel, qui a notamment permis d'identifier le trou noir le plus ancien jamais observé à ce jour.