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Univers - De l'oeil nu au télescope spatial infrarouge James-Webb NE

Marina Costa, Walter Riva

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Les progrès technologiques ont permis de développer des instruments toujours plus sophistiqués : des détecteurs de rayons ultraviolets, X et gamma jusqu'à l'utilisation des micro-ondes. Aujourd'hui, l'exploration de l'univers franchit une nouvelle étape grâce à des dispositifs capables de capter des particules insaisissables - ; comme les neutrinos - ; ou de détecter les ondulations de l'espace-temps générées par des phénomènes d'une énergie inimaginable, tels que la fusion de trous noirs ou d'étoiles à neutrons. Cette édition mise à jour consacre une section inédite aux découvertes les plus récentes rendues possibles par le télescope spatial James Webb. Elle met en lumière les images spectaculaires capturées par cet instrument exceptionnel, qui a notamment permis d'identifier le trou noir le plus ancien jamais observé à ce jour.

Par Marina Costa, Walter Riva
Chez Editions Nuinui

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Auteur

Marina Costa, Walter Riva

Editeur

Editions Nuinui

Genre

Astronomie

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Univers - De l'oeil nu au télescope spatial infrarouge James-Webb NE

Marina Costa, Walter Riva trad. Christine Favart-Lorenzi, Baptiste Levy-Gastaud

Paru le 10/09/2026

360 pages

Editions Nuinui

35,00 €

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