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Les trois mousquetaires belges de l'Arc de Triomphe

Arnauld Divry, Marc Le Maire

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Trois généraux belges sont inscrits sur l'Arc de Triomphe : Lahure, Dumonceau, Jardon. Trois destins hors du commun, trois héros qui ont marqué l'histoire européenne. Lahure capture une flotte sans effusion de sang. Dumonceau s'impose par sa valeur au combat. Jardon meurt au Portugal, toujours au plus près de ses hommes. A travers les révolutions brabançonne et liégeoise et de nombreuses batailles préparant l'indépendance démocratique de la Belgique en 1830, ces "mousquetaires belges" incarnent courage, engagement et mémoire. Leur légende mérite d'être redécouverte aujourd'hui.

Par Arnauld Divry, Marc Le Maire
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Arnauld Divry, Marc Le Maire

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Bénélux

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Les trois mousquetaires belges de l'Arc de Triomphe

Arnauld Divry, Marc Le Maire

Paru le 24/06/2026

188 pages

Le Lys Bleu

22,00 €

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