Les trois mousquetaires belges de l'Arc de Triomphe

Trois généraux belges sont inscrits sur l'Arc de Triomphe : Lahure, Dumonceau, Jardon. Trois destins hors du commun, trois héros qui ont marqué l'histoire européenne. Lahure capture une flotte sans effusion de sang. Dumonceau s'impose par sa valeur au combat. Jardon meurt au Portugal, toujours au plus près de ses hommes. A travers les révolutions brabançonne et liégeoise et de nombreuses batailles préparant l'indépendance démocratique de la Belgique en 1830, ces "mousquetaires belges" incarnent courage, engagement et mémoire. Leur légende mérite d'être redécouverte aujourd'hui.