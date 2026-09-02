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#Roman francophone

Les Vivants et les morts, vingt ans plus tard

Gérard Mordillat

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Après la fermeture de la Kos, l'usine où elle travaillait, Dallas avait juré de ne jamais remettre les pieds à Raussel. Vingt ans plus tard, la mort de son père l'y contraint. En ville, tout a changé. Property, un entrepôt de vente en ligne, a remplacé la Kos ; la mairie est passée à l'extrême droite ; le cinéma, les cafés, les commerces ont fermé. Depuis que leur fille a disparu, Dallas et Rudi vivent chacun de leur côté, hantés par les mille questions qui les tourmentent. Eve est-elle vivante ? Tant qu'ils ne l'auront pas retrouvée, qu'ils n'auront pas percé le secret de sa disparition - de tout ce qui a disparu -, l'amour ne pourra renaître entre eux. Alors ils se battent et ne renoncent à rien, "à jamais différents de ceux pourvus de tout" . Contemporain, violent, Les Vivants et les Morts, vingt ans plus tard résonne comme un coup de hache contre la porte du temps. L'auteur signe une nouvelle fresque sociale, féministe et romantique, et nous embarque encore une fois dans son univers. Hubert Artus, Le Parisien week-end. Gérard Mordillat excelle à dire la lutte pour survivre, la misère ordinaire et les souffrances d'une population sacrifiée sur l'autel du profit. Yves Viollier, La Vie. En bonus, un texte inédit de l'auteur : Ecrire au présent.

Par Gérard Mordillat
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Gérard Mordillat

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

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Les Vivants et les morts, vingt ans plus tard

Gérard Mordillat

Paru le 02/09/2026

561 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

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