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#Essais

L’éthique des mondes virtuels

Steven Bruno Nganga

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Le virtuel n'est plus un simple outil. Il transforme notre manière de penser, de ressentir, de juger et d'exister. Réseaux sociaux, avatars, algorithmes, exposition permanente : les mondes numériques redéfinissent silencieusement l'identité, la responsabilité et les relations humaines. Derrière chaque publication, chaque réaction et chaque donnée partagée se joue une question essentielle : que devient l'humanité lorsque la technologie modifie notre rapport au réel, aux autres et à nous-mêmes ? A travers une réflexion accessible et profonde, cet essai explore les nouvelles formes de violence, d'aliénation, de surveillance, mais aussi les possibilités inédites d'empathie, de conscience et de responsabilité collective offertes par le numérique. Un livre essentiel pour comprendre les enjeux moraux de notre époque et repenser la place de l'humain dans les mondes virtuels.

Par Steven Bruno Nganga
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Steven Bruno Nganga

Editeur

Editions L'Harmattan

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L’éthique des mondes virtuels

Steven Bruno Nganga

Paru le 02/07/2026

294 pages

Editions L'Harmattan

30,00 €

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