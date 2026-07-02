L’éthique des mondes virtuels

Le virtuel n'est plus un simple outil. Il transforme notre manière de penser, de ressentir, de juger et d'exister. Réseaux sociaux, avatars, algorithmes, exposition permanente : les mondes numériques redéfinissent silencieusement l'identité, la responsabilité et les relations humaines. Derrière chaque publication, chaque réaction et chaque donnée partagée se joue une question essentielle : que devient l'humanité lorsque la technologie modifie notre rapport au réel, aux autres et à nous-mêmes ? A travers une réflexion accessible et profonde, cet essai explore les nouvelles formes de violence, d'aliénation, de surveillance, mais aussi les possibilités inédites d'empathie, de conscience et de responsabilité collective offertes par le numérique. Un livre essentiel pour comprendre les enjeux moraux de notre époque et repenser la place de l'humain dans les mondes virtuels.