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La tierce théologie

Yves Delaporte

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Le projet de la tierce théologie consiste à reconnaître que la relation à Dieu est toujours structurée par la présence d'un Tiers qui constitue la condition de possibilité de la révélation. Dieu ne se révèle jamais dans l'immédiateté. Dieu se révèle et se donne dans le Fils par l'Esprit. C'est le cadre général dans lequel s'inscrivent les Ecritures, et, tout particulièrement, l'Evangile selon Jean. Or, si le courant majoritaire de la pensée théologique chrétienne, façonné par Augustin et par Thomas d'Aquin, a privilégié la relation dyadique, c'est avec le risque d'une fermeture sur le régime Moi et mon Dieu. C'est contre cette dérive que s'élève la tierce théologie, qui vise à réintroduire l'Esprit, l'Autre, et, en fait, le monde du tiers dans ma relation à Dieu. La mouvance triadique, dans sa diversité, a fortement imprimé sa marque depuis les premiers siècles, avec les Cappadociens puis Maxime le Confesseur, jusqu'à nos jours, avec K. Barth, H. U. von Balthasar et K. Rahner, et, plus près encore, avec une redécouverte prometteuse des fondements de la pensée johannique : c'est celle-ci que nous nous proposons d'encourager par une nouvelle approche, directe, des grandes questions théologiques qui traversent la pensée chrétienne.

Par Yves Delaporte
Chez Parole et silence

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Auteur

Yves Delaporte

Editeur

Parole et silence

Genre

Théologie

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La tierce théologie

Yves Delaporte

Paru le 24/09/2026

280 pages

Parole et silence

20,00 €

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