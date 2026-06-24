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#Imaginaire

Les mystères cachés d'un village oublié

Yann S. L.

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Au coeur d'une ville figée dans le temps, enveloppée d'une brume persistante, Elise et Léon se retrouvent inexorablement attirés par les mystères de Veslois City. Les événements étranges, les disparitions inexpliquées et les souvenirs déformés les plongent dans un tourbillon d'énigmes sans fin. En affrontant des phénomènes surnaturels, ils voient la frontière entre le passé et le présent, la mémoire et la réalité, se dissoudre. Mais alors qu'ils approchent de la vérité, une question persiste : qui, ou quoi, manipule réellement leurs vies et les destinées de ceux qui osent défier le silence de cette ville ?

Par Yann S. L.
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Yann S. L.

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Fantastique

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Les mystères cachés d'un village oublié

Yann S. L.

Paru le 24/06/2026

248 pages

Le Lys Bleu

22,00 €

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Scannez le code barre 9791044041272
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