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Ce paradis de glace

Gretel Ehrlich

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Préface inédite de Mikaa Blugeon-Mered Le Groenland, la plus grande île du monde, un "paradis de glace" : depuis des générations, les Inuits, chasseurs et pêcheurs, occupent cette terre rude et hostile, un univers de ténèbres et de glaces, de lumière boréale et d'eau, vivant en étroite relation avec les autres êtres vivants qui peuplent ces lieux : ours, phoques et loups. Gretel Ehrlich a partagé leur existence, qui met souvent à rude épreuve les capacités d'endurance et la force psychologique. Elle nous dévoile leur intimité familiale, sociale ou chamanique, et nous initie à leur réalité contemporaine. Un portrait émouvant et sensible d'un peuple endurci et fier, véritable invitation à un parcours initiatique hors du commun. Gretel Ehrlich, née en 1946 en Californie, est scénariste, essayiste, poétesse et romancière américaine. Elle est notamment l'autrice de La Consolation des grands espaces (Albin Michel, 1996). Mikaa Blugeon-Mered est chercheur en géopolitique, spécialiste du Groenland. Enseignant à HEC Paris et à l'Ecole de guerre, il est l'auteur des Mondes polaires (PUF, 2019).

Par Gretel Ehrlich
Chez Albin Michel

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Auteur

Gretel Ehrlich

Editeur

Albin Michel

Genre

Récits de voyage

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Ce paradis de glace

Gretel Ehrlich trad. Laurent Bury

Paru le 02/09/2026

576 pages

Albin Michel

12,90 €

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