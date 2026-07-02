Bernard Marcotte, un Ardennais à Paris

Pour le jeune Ardennais Bernard Marcotte (1887-1927), la venue à Paris pour la poursuite de ses études ouvre une période extraordinaire. Il découvre le milieu étudiant et la vie culturelle foisonnante du Paris de cette époque. Après un diplôme de philosophie, il quitte la voie de l'enseignement, pour devenir rédacteur dans un ministère, et surtout s'adonner à l'écriture : poèmes, contes, pièces de théâtre... jalonnent ces années. Il y mêle les souvenirs de ses Ardennes auxquelles il reste profondément attaché, avec les impressions ressenties lors de ses promenades et ses visites dans Paris. Il affirme là sa vocation d'écrivain. Celle-ci se révèle dans la déambulation à travers textes proposée dans cet ouvrage, qu'il s'agisse de ses propres écrits ou de ceux de ses amis, dont l'homme de lettres Paul Tuffrau ou l'acteur Louis Jouvet. Mais le déclenchement de la Première Guerre mondiale réalisera une rupture majeure dans la vie de tous, en particulier pour lui.