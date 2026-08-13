Après un demi-siècle d'effondrement de la pratique chrétienne, la foi semble avoir disparu de la vie publique française. L'Eglise est devenue pauvre, marginale, presque invisible. Beaucoup la croient épuisée, dépassée, condamnée à disparaître. Et si c'était l'inverse ? La France et la foi propose une relecture profonde de l'histoire spirituelle, intellectuelle et politique de la France : du combat de la raison moderne contre la foi, des Lumières jusqu'aux philosophies de la déconstruction, des ruptures anthropologiques contemporaines à la crise interne du christianisme lui-même. A rebours des idées reçues, ce livre montre que l'Eglise, devenue humble, pauvre et minoritaire, est sans doute plus fidèle à l'Evangile qu'au temps de sa puissance et de sa gloire passée. A l'écoute des signes des temps et de l'Esprit, il invite à aimer l'Eglise, à y voir, malgré les fautes de ses membres, la fidèle épouse du Christ et Sa présence réelle dans le monde, à y reconnaître la seule véritable Lumière capable de sauver le monde du vide spirituel et de la violence dans lesquels il sombre un peu plus chaque jour.