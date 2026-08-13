Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Dagobert, culotté, mais à l'envers Des livres à la folie (pas douce) Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

La France et la foi

Eric Huret

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Après un demi-siècle d'effondrement de la pratique chrétienne, la foi semble avoir disparu de la vie publique française. L'Eglise est devenue pauvre, marginale, presque invisible. Beaucoup la croient épuisée, dépassée, condamnée à disparaître. Et si c'était l'inverse ? La France et la foi propose une relecture profonde de l'histoire spirituelle, intellectuelle et politique de la France : du combat de la raison moderne contre la foi, des Lumières jusqu'aux philosophies de la déconstruction, des ruptures anthropologiques contemporaines à la crise interne du christianisme lui-même. A rebours des idées reçues, ce livre montre que l'Eglise, devenue humble, pauvre et minoritaire, est sans doute plus fidèle à l'Evangile qu'au temps de sa puissance et de sa gloire passée. A l'écoute des signes des temps et de l'Esprit, il invite à aimer l'Eglise, à y voir, malgré les fautes de ses membres, la fidèle épouse du Christ et Sa présence réelle dans le monde, à y reconnaître la seule véritable Lumière capable de sauver le monde du vide spirituel et de la violence dans lesquels il sombre un peu plus chaque jour.

Par Eric Huret
Chez Parole et silence

|

Auteur

Eric Huret

Editeur

Parole et silence

Genre

Histoire de l'Eglise

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La France et la foi par Eric Huret

Commenter ce livre

 

La France et la foi

Eric Huret

Paru le 24/09/2026

260 pages

Parole et silence

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889596942
9782889596942
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Juillettistes et Aoûtiens : six livres abandonnés sur une aire d’autoroute Livres brûlés, vitrines brisées : librairies et bibliothèques sous pression en France Fabien Clauw, le romancier maritime aux 250 000 lecteurs, est mort Les dirigeants de Louis Hachette Group payés l'équivalent de 67 Smic par an
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.