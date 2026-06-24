La déflagration est une plongée saisissante dans l'effondrement psychique et le combat pour survivre à soi-même. Entre bipolarité, trouble de la personnalité borderline, enfance fracturée et hospitalisation, le récit met à nu une existence au bord de la rupture. Porté par une écriture fragmentée, intense et sans faux-semblants, le texte fait surgir la violence des traumas et la force brute de la reconstruction. Chaque page heurte, émeut et éclaire, au plus près de ce que la souffrance mentale a de plus réel et de plus humain. Un ouvrage coup de poing, impossible à oublier, qui transforme la douleur en parole et la fracture en puissance.