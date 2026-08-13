Prêtre depuis 80 ans

Seigneur, pourquoi m'as-tu choisi ? Le Père Jacques Cuche reprend la plume pour son onzième ouvrage et nous présente plus intimement le grand coeur à coeur avec le Seigneur qu'ont été ses 80 ans de sacerdoce. Le grand brassage de la guerre lui a fait découvrir le drame de l'incroyance en notre pays et la grandeur du fossé entre nos concitoyens et l'Eglise. Bouleversé par la révélation des atrocités de la guerre, il a approfondi ce qui justifie l'éminente dignité de tout homme. C'est pour être envoyé en ce monde qu'il fut ordonné prêtre le 20 avril 1946. Il a voulu servir avec amour et de toutes ses forces les brebis que le Seigneur lui confiait. En acceptant de se laisser si souvent bousculer, parfois rudement, il a laissé le Seigneur le façonner peu à peu pour devenir un vrai prêtre de Jésus-Christ. Son livre est une vaste action de grâce pour le chemin de foi commencé au sein d'une famille aimante, poursuivi au service de l'Eglise qui vivait son aggiornamento, tant désiré et attendu. Action de grâce pour tant de rencontres des plus diverses, inattendues, surprenantes, voire décapantes. Au crépuscule de sa vie, il ne peut que dire MERCI au Seigneur et encore redire avec foi cette prière de la célébration eucharistique : Nous attendons que se réalise cette bienheureuse Espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur.