Emigration in the english-speaking world et L’espagnol en contact : dynamiques linguistiques, identitaires et symboliques du spanglish en Amérique du Nord

Ce numéro double propose aux lecteurs et aux lectrices deux axes de réflexion qui, quoique distincts, se veulent dans une bonne mesure complémentaires. Le premier, de nature avant tout diachronique et sociologique, s'intéresse aux phénomènes d'émigration depuis, ou vers, tel ou tel pays de l'aire anglophone, ou à l'intérieur de cette dernière. Le second, adoptant un point de vue largement linguistique, porte sur des situations de contact de langues découlant de l'immigration, plus particulièrement les dynamiques propres au spanglish en Amérique du Nord. Les chercheuses et chercheurs qui ont oeuvré à la rédaction de ce volume, émanant toutes et tous d'horizons différents (sociolinguistique, lexicologie, littérature, histoire...), abordent ainsi des thématiques aussi variées que l'émigration subie, ou au contraire choisie, les multi-émigrants, les stratégies d'adaptation, ou bien encore les mutations de tous ordres (tant symboliques que matérielles) induites par le départ ou l'arrivée d'émigrants.