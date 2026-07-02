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Sociologie de la délinquance juvénile

Laurent Mucchielli

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La délinquance juvénile est l'objet de nombreux fantasmes entretenus par le traitement médiatique des faits divers, par les rhétoriques électoralistes des politiciens et par des "experts" rarement compétents et désintéressés. Tous répètent année après année les mêmes poncifs éculés sur la dangerosité sociale croissante de la jeunesse, surtout celle qui habite les quartiers les plus pauvres des agglomérations. A distance des peurs, des discours moralisateurs et des postures sécuritaires, ce livre s'inscrit dans une tradition de recherche en sciences sociales désormais séculaire en Europe et en Amérique du nord. Les dix textes qu'il rassemble ont mobilisé la plupart des méthodes des sciences sociales, avec une prédominance de comparaisons historiques, d'analyses statistiques et de dépouillement de grandes séries de dossiers judiciaires. Les comportements délinquants sont ici analysés dans le cadre de la sociologie de la jeunesse, de la sociologie de la déviance et, à bien des égards, de la sociologie générale.

Par Laurent Mucchielli
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Laurent Mucchielli

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Sociologie

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Sociologie de la délinquance juvénile

Laurent Mucchielli

Paru le 02/07/2026

284 pages

Editions L'Harmattan

29,00 €

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