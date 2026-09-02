Saeris Fane n'a jamais voulu d'une couronne. Pourtant, après les événements qui ont bouleversé Yvélia, elle est devenue reine de la Cour Sanguinaire. Désormais mi-fae, mi-vampire et liée à Kingfisher par des Liens Divins qui la désignent comme son âme soeur, elle tente d'assumer les responsabilités qui lui incombent. Mais le pouvoir a un prix. Son frère, Hayden, est toujours coincé à Zilvaren où il peut mourir à tout instant. Et Saeris doit faire face à une vérité cruelle : les soleils jumeaux de son monde natal lui sont désormais fatals. Elle n'a donc d'autre choix que d'envoyer Kingfisher, accompagné de Carrion, pour le sauver à sa place. Tandis que les deux hommes s'enfoncent dans les ruelles dangereuses de la Cité d'Argent, les pouvoirs d'alchimiste de Saeris se font de plus en plus instables. Et une ombre s'étend sur Yvélia, menaçant le royaume tout entier. Le temps presse. Saeris et Kingfisher devront passer l'épreuve du feu et du soufre pour espérer sauver ceux qu'ils aiment. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Chloé Bardan