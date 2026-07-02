Le temps du devoir rassemble des nouvelles ancrées dans l'univers de l'enseignement et de la vie professionnelle. A travers des récits denses et incarnés, enseignants et acteurs de l'école sont confrontés aux réalités du terrain : isolement, engagement, compromis, conflits d'autorité, relations avec la communauté, sacrifices personnels. Inspiré de situations concrètes, l'ouvrage s'inscrit dans une volonté de témoignage lucide et sans fard. Porté par une écriture attentive aux détails du quotidien, le recueil offre une observation fine des êtres et des situations. L'auteur, familier de cet univers, en restitue toute la complexité : entre dévouement sincère, fragilités humaines et tensions parfois irréductibles. De ces pages se dégage une matière narrative solide et une authenticité dans le regard porté sur les personnage.