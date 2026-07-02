L'intelligence artificielle au service des systèmes de santé en Afrique propose une analyse rigoureuse des conditions nécessaires à une intégration efficace et responsable de l'IA dans les systèmes de santé africains. Après un retour sur l'histoire de l'IA en médecine, en s'appuyant sur un état des lieux du contexte africain, et une réflexion approfondie sur les données, la gouvernance et l'éthique, les auteurs montrent que la réussite de l'IA en santé dépend avant tout de la maturité des systèmes d'information. L'ouvrage offre des repères essentiels pour concevoir des stratégies durables, centrées sur le patient et respectueuses de la souveraineté numérique. Destiné aux décideurs, professionnels de santé, aux étudiants des écoles de santé et d'informatique et aux différents acteurs du numérique, ce livre constitue une référence pour penser une intelligence artificielle en santé pour l'Afrique et par l'Afrique.