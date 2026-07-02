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Développement des MPME au Mali

Diariatou Diakité

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Cet ouvrage analyse les dynamiques de développement des micro-, petites et moyennes entreprises (MPME) au Mali dans un contexte d'économie fragile. A partir de données empiriques et d'une approche analytique rigoureuse, il met en lumière les contraintes structurelles, les stratégies d'accumulation et les différences de trajectoires entre micro-entreprises et PME. L'ouvrage propose des axes d'intervention visant à renforcer la transformation productive et à favoriser l'émergence d'un secteur privé plus résilient et inclusif.

Par Diariatou Diakité
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Diariatou Diakité

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Stratégie d'entreprise

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Développement des MPME au Mali

Diariatou Diakité

Paru le 02/07/2026

336 pages

Editions L'Harmattan

36,00 €

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