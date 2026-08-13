Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Dagobert, culotté, mais à l'envers Des livres à la folie (pas douce) Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Agenda de la Sagesse

Davina Delor

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un agenda de la sagesse et un calendrier lunaire tibétain pour accéder à une vie riche et sereine en prenant soin de soi. Cet agenda magnifiquement illustré vous accompagne au quotidien pour prendre soin de vous spirituellement et physiquement. - Plus de 365 phrases à méditer tous les matins, héritées de la sagesse millénaire des grands maîtres spirituels. - Le calendrier lunaire tibétain pour découvrir les jours favorables à une progression harmonieuse dans vos relations et vos activités. - Chaque semaine, un conseil de bien-être, d'harmonie ou de santé pour apaiser les épreuves, tendre vers la sérénité et bénéficier des énergies sacrées.

Par Davina Delor
Chez Editions Mosaïque-Santé

|

Auteur

Davina Delor

Editeur

Editions Mosaïque-Santé

Genre

Agendas adulte

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Agenda de la Sagesse par Davina Delor

Commenter ce livre

 

Agenda de la Sagesse

Davina Delor

Paru le 13/08/2026

160 pages

Editions Mosaïque-Santé

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782849393567
9782849393567
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Juillettistes et Aoûtiens : six livres abandonnés sur une aire d’autoroute Livres brûlés, vitrines brisées : librairies et bibliothèques sous pression en France Fabien Clauw, le romancier maritime aux 250 000 lecteurs, est mort Les dirigeants de Louis Hachette Group payés l'équivalent de 67 Smic par an
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.