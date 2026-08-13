Un agenda de la sagesse et un calendrier lunaire tibétain pour accéder à une vie riche et sereine en prenant soin de soi. Cet agenda magnifiquement illustré vous accompagne au quotidien pour prendre soin de vous spirituellement et physiquement. - Plus de 365 phrases à méditer tous les matins, héritées de la sagesse millénaire des grands maîtres spirituels. - Le calendrier lunaire tibétain pour découvrir les jours favorables à une progression harmonieuse dans vos relations et vos activités. - Chaque semaine, un conseil de bien-être, d'harmonie ou de santé pour apaiser les épreuves, tendre vers la sérénité et bénéficier des énergies sacrées.